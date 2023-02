Mudryk à Chelsea, Donetsk compte le récupérer

Cet hiver, le jeune talent ukrainien Mykhailo Mudryk a signé à Chelsea contre 100 millions d'euros et un contrat de 8 ans et demi. De quoi lui assurer un avenir à long terme à Londres même si son ancien club, le Chakhtior Donetsk, a une autre idée en tête.

En janvier, Chelsea s'est offert un beau cadeau de Noël en retard. Ne reste plus qu'à le rendre totalement fonctionnel. En effet, c'est l'un des joueurs européens les plus prometteurs qui a débarqué chez les Blues. Mykhailo Mudryk, 22 ans, est le grand espoir du football ukrainien. Meilleur buteur et meilleur passeur du Chakhtior Donetsk, il a aussi crevé l'écran en Ligue des champions. Cela a obligé Chelsea à lâcher 100 millions d'euros, notamment pour prendre de vitesse son voisin d'Arsenal. Un lourd investissement qui tarde à porter ses fruits.

Shakhtar sporting director Darijo Srna on Mykhaylo Mudryk to @FootballRamble: "The price was €100m, €70m+30m. #AFC was fully loving Mudryk but #CFC showed they were more concrete & ready to buy him. With respect to Arsenal, at the end of the day it was the decision of Misha... pic.twitter.com/yRgxXjZFfs