MU et le Real refroidis, le PSG a le champ libre pour Pogba

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba se dirige vers un départ libre l’été prochain. Les dirigeants mancuniens ne souhaiteraient plus prolonger son bail. Et chez ses courtisans, le Real Madrid serait partagé quant à sa signature. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain.

Sauf rebondissement dans les mois à venir, Paul Pogba ne devrait pas prolonger à Manchester United. Le milieu sous contrat jusqu’en juin prochain a négocié un nouveau bail avec ses dirigeants pendant des mois, sans succès. Résultat, à l’heure actuelle, le pensionnaire de Premier League n’envisagerait plus la prolongation du Français, annonce le quotidien espagnol Marca. Sans parler de la confiance rompue entre les deux parties, l’agent Mino Raiola n’a jamais caché sa préférence pour un départ de son joueur.

Apparemment, cette hypothèse ne dérange plus Manchester United compte tenu des performances décevantes de l’ancien Bianconero, écarté de l’équipe type du manager Ole Gunnar Solskjaer. Et probablement absent jusqu’à la fin de l’année civile. D’ailleurs, le coach mancunien a reconnu en conférence de presse que Paul Pogba pourrait, dans le pire des cas, rester éloigné des terrains jusqu’à 12 semaines. Autant dire que cette blessure à la cuisse droite apparue avec l’équipe de France a encore un peu plus refroidi la direction anglaise, forcément réticente à l’idée de revaloriser un remplaçant payé 12 millions d’euros par an.

Au Real, Pogba ne fait pas l’unanimité

C’est d’ailleurs pour cette raison que les courtisans de l’international tricolore ne seraient pas si nombreux. Certes, l’opération Paul Pogba ne contiendra pas d’indemnités de transfert. Mais entre le salaire, la prime à la signature et la commission de Mino Raiola, la facture pourrait tout de même grimper très haut. De quoi refroidir le Real Madrid où l’entraîneur Carlo Ancelotti accueillerait Paul Pogba à bras ouverts, mais dont la direction ne serait pas totalement convaincue par la pertinence de ce dossier. Sachant que la Juventus Turin ne souhaite plus alourdir sa masse salariale, il semble que le Paris Saint-Germain soit l’une des rares options crédibles pour le Mancunien.