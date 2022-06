MU : Cristiano Ronaldo intouchable au mercato, il met son veto

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le mercato a officiellement ouvert ses portes et les rumeurs vont bon train au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Déçu par la saison de Manchester United, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo se pose des questions sur son avenir. Une situation dont plusieurs clubs européens aimeraient profiter. Ces dernières heures, Chelsea a été cité avec insistance comme un prétendant de l’international portugais, un transfert qui ferait grand bruit en Premier League. Mais du côté de Manchester United, qui va déjà perdre Paul Pogba en fin de contrat, il est hors de question d’entendre parler d’un départ de Cristiano Ronaldo, dont le bail avec Manchester United court jusqu’en juin 2023. Interrogé par l’Express, l’ancien défenseur mancunien Wes Brown estime que les Red Devils ont tout intérêt à s’attacher à CR7 dans la mesure où ils ne trouveront pas mieux que le Portugais au mercato. Cela a le mérite d’être clair.

Manchester United doit faire de Ronaldo sa priorité

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CR7 (@cr7cristianoronaldo)

« Manchester United doit recruter mais il faut surtout réussir à garder Cristiano Ronaldo. Ce serait un gros plus pour l’équipe, il suffit de regarder le nombre de buts qu’il a réussi à marquer cette saison. On peut dire beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises à son sujet. Mais à la fin, il vous marquera toujours beaucoup de buts. Cavani est parti, tous les postes sont à renforcer. Je suis certain que Ten Hag y parviendra, il faut simplement voir si nous parviendrons à mettre la main sur de gros joueurs et s’il est possible de les obtenir à bon prix » a lancé Wes Brown, pour qui il est essentiel de conserver Cristiano Ronaldo et de continuer de construire autour du Portugais. Le mercato risque de s’emballer dans les jours à venir à Manchester United, où les arrivées de Frenkie De Jong (FC Barcelone) et de Tyrell Malacia (Feyenoord) sont jugées comme imminentes. Deux renforts de taille que devraient apprécier CR7.