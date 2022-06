Cristiano Ronaldo à Chelsea ? Manchester United hurle à la trahison

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Et si Cristiano Ronaldo partait du côté de Chelsea ? Une possibilité qui prend de l'ampleur ces dernières heures d'autant que le clan du Portugais discute avec les Blues. Mais, Manchester United ne compte pas se laisser faire sans rien dire.

En Angleterre, on a plutôt connu Cristiano Ronaldo paré de rouge sur les pelouses de Premier League. Une couleur qui lui sied bien d'autant que c'est aussi la sienne en équipe nationale du Portugal. Mais, il va falloir peut-être bientôt imaginer CR7 en bleu, en Blues plus exactement. Chelsea envisage sérieusement un transfert du quintuple ballon d'or la saison prochaine et a entamé des discussions avec Jorge Mendes, l'agent historique de l'attaquant lusitanien. Un transfert qui arrangerait tout le monde. Chelsea posséderait la star qu'attend Todd Boehly depuis son arrivée comme propriétaire et Ronaldo pourrait disputer de nouveau la Ligue des champions.

Man United ne veut pas céder CR7 mais peut-il le conserver ?

Un scénario qui ne plaît guère par contre à Manchester United. Les Red Devils ne veulent pas entendre parler d'un départ de l'icône du club à Chelsea. Selon le Daily Mirror, la direction a même directement informé Ronaldo qu'il ne serait pas « autorisé à partir la saison prochaine » et qu'il était intégré à l'effectif d'Erik Ten Hag. Cependant, Manchester United peut-il retenir contre son gré une star comme Ronaldo et surtout doit-il garder ce très gros salaire alors qu'un transfert est encore possible cet été ?

Transfer window’s still long, things can change… but Manchester United are clear on Cristiano Ronaldo: he’s considered not for sale, no talks now ongoing to sell him. 🔴 #MUFC



Man United and Erik ten Hag both want Cristiano to stay and expect him to be part of the team. pic.twitter.com/pNylTktRNl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

En effet, le départ de Cristiano Ronaldo ferait le plus grand bien aux finances mancuniennes et aiderait le club à finaliser certaines arrivées. Les Red Devils veulent faire venir les joueurs ajacides Antony, Jurrien Timber et Lisandro Martinez mais surtout un ancien de la maison Ajax Frenkie de Jong. Le prix du milieu du FC Barcelone est fixé à 90 millions d'euros et pose de sérieux problèmes aux Mancuniens. Avec en plus un Christian Eriksen à attirer, une vente de Ronaldo pourrait accélérer le mercato de Manchester United. Mais, il n'est jamais facile de lâcher son meilleur buteur toutes compétitions confondues lors de la dernière saison.