Monaco : Wissam Ben Yedder, la piste surprise du PSG ?

Par Corentin Facy

Auteur de six buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Wissam Ben Yedder attirerait la convoitise du PSG au mercato.

Ce n’est pas la première fois que le capitaine de l’AS Monaco est associé au Paris Saint-Germain dans la rubrique mercato. Mais le timing est cette fois très inattendu, car l’international français n’est clairement pas dans la forme de sa vie malgré des statistiques honorables en Ligue 1 (six buts depuis le début de la saison). A en croire les informations du site Fichajes.net, le capitaine de l’ASM serait dans le viseur du PSG et plus précisément de Mauricio Pochettino, qui apprécie son profil de super remplaçant, très efficace à chaque fois qu’il rentre en jeu avec l’ASM. L’entraîneur du Paris SG préférerait par exemple le style de Wissam Ben Yedder à celui de Mauro Icardi, qui a beaucoup moins le profil de supersub.

0 - C'est la 1re fois en 35 rencontres de Ligue 1 où ils ont été titulaires ensemble que Wissam Ben Yedder et Kevin Volland ne sont pas impliqués sur le moindre tir. Égarés. #SB29ASM pic.twitter.com/82C0Rnq7GO — OptaJean (@OptaJean) October 31, 2021

Le média affirme que malgré les atermoiements de Niko Kovac au sujet de Wissam Ben Yedder, tantôt remplaçant et tantôt titulaire, l’ASM tient à son capitaine. En effet, le club de la Principauté n’a aucunement l’intention de laisser filer son international tricolore, sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2024. Recruté pour la coquette somme de 40 millions d’euros en provenance du FC Séville il y a deux ans, Wissam Ben Yedder a-t-il de son côté la volonté de partir ? Difficile de le savoir mais de toute évidence, une offre du Paris Saint-Germain le ferait réfléchir. Reste maintenant à calculer du côté du PSG si financièrement, le jeu en vaut la chandelle car Wissam Ben Yedder possède déjà un très gros salaire à Monaco. Quoi qu’il en soit, aucun transfert n’interviendra avant le mercato hivernal, et sans doute même pas avant le prochain mercato estival. Car peu importe l’offre du PSG, on imagine assez mal l’ASM renforcer un concurrent en cours de saison…