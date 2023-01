Moffi refuse l'OL et l'OM, la double claque

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C'est le dossier chaud de la dernière ligne droite du mercato. Terem Moffi cherche le bon club, et Lorient attend la bonne offre. L'OM et même l'OL sont pour le moment en retard.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et attaquant vedette de la surprenante équipe de Lorient, Terem Moffi affole le mercato tricolore. Si les joueurs qui cartonnent en France prennent souvent la direction de l’Angleterre, c’est en France que le Nigérian est particulièrement courtisé. Le club breton reçoit des offres de partout, mais toutes les options sont encore ouvertes. Y compris celle de voir le puissant avant-centre rester chez les Merlus, preuve que le président Loïc Féry n’entend céder son joueur et se priver de son meilleur buteur uniquement si les dizaines de millions d’euros pleuvent.

Lorient veut ses 25 millions

Pour le moment, Nice est le club le plus présent. Au contact du joueur depuis le début, l’OGCN a la préférence de Terem Moffi pour plusieurs raisons. Un temps de jeu presque garanti, une possibilité de partir à l’étranger rapidement en cas d’explosion, et un salaire bien plus haut que celui proposé par les autres formations. Seul problème, Nice ne parvient pas pour le moment à trouver un accord avec Lorient, qui a prévenu qu’il n’hésiterait pas à mettre un terme aux discussions si le deal ne se faisait pas rapidement. Le club breton entend récupérer quasiment 25 millions d’euros cash, ce qui n’est pas encore le montant proposé par les Azuréens.

Terem Moffi 🇳🇬 23 ans, Lorient, Attaquant



⚽️ Des buts, des buts, des buts !

⚡️ Dribbleur fiable

🏝️ Mauvaises stats en créativité : normal, avec 23 ballons touchés et 16 passes reçues par match c'est l'un des joueurs qui touche le moins de ballons d'Europe



Isolé mais létal ☠️ pic.twitter.com/lq89TvaOSO — Data'Scout (@datascout_) January 26, 2023

Du côté des voisins marseillais, Pablo Longoria risque de l’avoir encore une fois mauvaise, après l’échec retentissant dans le dossier Leandro Trossard, qu’il pensait vraiment être sur le point de faire signer. En effet, la dernière offre en date de 18 millions d’euros, des bonus éventuels et Bamba Dieng, avait retenu l’intérêt de Lorient. Mais Terem Moffi n’est pas du tout tenté par l’aventure à l’OM, et n’a pas donné suite. Une douche froide qui a éclaboussé les deux Olympiques, puisque La Provence raconte que l’OL est venu aux renseignements en voyant ce dossier devenir un peu fou, mais cette approche a aussi été fermement repoussée par le clan du Nigérian.

🟠 Nouveau rebondissement ! Moffi pourrait rester au FC Lorient !



Après de nouvelles offres en deçà de ses espérances, Lorient aurait décidé de garder son attaquant !



(@MohamedTERParis) pic.twitter.com/zM53xvCDf8 — Irreductible Lorientais (@news_fcl) January 26, 2023

De quoi donner un grain de folie à ce dossier qui touche aussi l’Angleterre, puisque West Ham est aussi décidé à tenter sa chance. Lorient est à l’écoute des offres, et ce sera au plus offrant, mais aussi au club qui parviendra à convaincre Terem Moffi, ce qui n’a pas l’air si simple. En tout cas, Pablo Longoria aurait selon La Provence du mal à digérer un deuxième échec consécutif au mercato, et pourrait être vacciné contre l’arrivée d’un joueur offensif. Le dirigeant espagnol n’était au départ pas chaud pour cette option mais aurait été convaincu par Igor Tudor de cette nécessité. Ces dossiers compliquées pourraient donc diriger Longoria vers la venue d’un milieu de terrain, pour essayer de compenser la grave blessure d’Amine Harit.