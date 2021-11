Mino Raiola se frotte à Roy Keane, ça va tacler

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat au mois de juin prochain, Paul Pogba sera assurément l’un des grands agitateurs du prochain mercato.

Dans le viseur du PSG l’été dernier, le champion du monde tricolore est également une cible de la Juventus Turin ainsi que du Real Madrid. Les prétendants de premier choix se bousculent pour faire venir l’irrégulier mais si talentueux Paul Pogba, dont le début de saison à Manchester United est comme souvent contrasté. Excellent à la fin de l’été avec des passes décisives en pagaille, Paul Pogba a sombré dans l’irrégularité puis s’est blessé, ce qui n’a pas fait pour autant baisser sa cote sur le marché des transferts. En Italie, l’intérêt de la Juventus Turin est jugé comme de plus en plus sérieux. Interrogé par Tutto Mercato Web, le sulfureux Mino Raiola, qui représente les intérêts de « La Pioche », a réagi à l’intérêt de la Vieille Dame pour Paul Pogba. Avec une punchline dont il a le secret…

Mino Raiola provoque Roy Keane

Rencontrer nasser al-khelaïfi dans le même hôtel ou y’avait Pogba coïncidence ou le pure hasard peux importe ça m’a fais trop plaisir de rencontrer ces 2 hommes 🙏 pic.twitter.com/OUdi68hqOx — TheKairi78 (@TheKairi78) November 14, 2021

« Rêver, ça ne coûte rien. Celui qui ne rêve pas est mort. Moi, je n’interdis à personne de rêver. Moi-même j’en fais tous les jours. On verra si ces rêves peuvent devenir réalité. Décembre, c’est le mois pour rêver avec Noël et toutes les fêtes. C’est encore trop tôt, on verra ce qu’il se passera. On ne sait pas pourquoi, mais quand on parle de Pogba en Angleterre, même les morts se réveillent. Alors, mieux vaut ne pas en parler, parce que certains anciens joueurs de Manchester United, s'ils ne parlent pas de Pogba et de moi, ils ne parlent de rien. Alors, c'est mieux de ne pas en parler » a lancé Mino Raiola, glissant au passage un tacle les deux pieds décollés à Roy Keane ou encore à Paul Scholes, deux consultants vedettes en Angleterre et qui n’ont jamais la langue dans leur poche au moment de dézinguer Paul Pogba et son agent si controversé.