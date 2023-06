Milan, Madrid ou Liverpool, Pavard n'attend que le billet d'avion

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Avec un an de contrat restant au Bayern, Benjamin Pavard suscite les convoitises en Europe. Le latéral ne souhaite pas rester à Munich et cela ne devrait pas changer au vu des prétendants qu'il possède.

5 ans après avoir séduit la France en Russie avec ses frappes au second poteau, Benjamin Pavard suscite presque l'hystérie en Europe. Le défenseur français est l'un des joueurs les plus convoités sur le marché cet été. Il faut dire que son contrat expire dans un an au Bayern Munich et qu'il est bien décidé à changer d'air. Arrivé en Allemagne en 2016 et au Bayern Munich en 2019, l'ancien lillois semble logiquement lassé de la Bundesliga. Cela tombe bien, différents clubs et surtout différents championnats lui sont proposés pour parfaire sa connaissance du football européen.

Inter, Real ou Liverpool pour Pavard ?

Le média italien Tuttomercato liste les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Arrivé en dernier dans le dossier, le Real Madrid reste dans l'ombre mais voudrait compléter son effectif à moindre coût avec Pavard. L'Inter Milan est un concurrent tout aussi solide. Mais, le club le plus actif reste sans aucun doute Liverpool. Jurgen Klopp le veut personnellement pour enrichir la défense des Reds. Son profil polyvalent, avec des aptitudes en défense centrale et comme latéral droit, permettrait de palier aux nombreuses blessures de l'équipe anglaise.

Sky Germany report that Benjamin Pavard wants to leave Bayern Munich. Would you take him at Liverpool?https://t.co/IStl5PlPSG — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 19, 2023

Une concurrence fournie qui fait l'affaire de Pavard, en conflit avec son club sur la question d'un départ. Le Bayern Munich veut le garder à tout prix mais cette attitude va évoluer avec l'accumulation de candidats. Les Bavarois pourraient même s'en sortir convenablement puisque le prix va augmenter naturellement dans une bataille à trois équipes minimum. Les frappes de balle et l'abnégation de Benjamin Pavard vont sans doute bientôt réjouir d'autres fans que les Français et les Allemands.