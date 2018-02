MHSC : Nicollin prévient Monaco et l'OM avant le mercato

Dans : Mercato, MHSC, OM, Monaco.

Le mercato de janvier à peine terminé, les clubs de Ligue 1 sont désormais tournés vers le marché des transferts d’été, qui ouvrira ses portes début juin.

Et dans cette optique, Monaco et Marseille surveillent avec attention les performances de plusieurs joueurs de Montpellier. En effet, les deux poids lourds de la Ligue 1 font partie des prétendants de Nordi Mukiele, mais également de Ruben Aguilar et de Jérôme Roussillon. Interrogé au sujet des talentueux défenseurs de son effectif, Laurent Nicollin a confirmé qu’un gros point mercato sera nécessaire au début de l’été…

« Si on a eu à retenir des joueurs ? Non. On discute et on échange. Après il y a de belles choses à jouer cette année au classement et en coupe donc tous ont adhéré pour rester six mois de plus. Après on verra au mois de juin, on fera un point avec les agents et les joueurs » a prévenu le président de Montpellier, conscient que cet été, son secteur défensif sera très convoité au mercato. Reste désormais à savoir si Monaco et Marseille seront dans la liste des clubs qui feront le forcing pour les défenseurs du MHSC.