Mercato : Zidane l’assure, le Real ne lâchera pas l’affaire pour Pogba

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Dans l’attente d’un renfort dans l’entrejeu, Zinédine Zidane a fait de Paul Pogba sa priorité.

Le problème, c’est que le Real Madrid se heurte à un mur infranchissable depuis plusieurs semaines. Malgré les envies d’ailleurs du milieu français, Manchester United refuse toujours de négocier son transfert. Du coup, la presse espagnole relaye un certain pessimisme à la Maison Blanche. Mais c’est mal connaître l’entraîneur merengue qui n’a pas souhaité en dire trop, mais qui a clairement indiqué que le Real était toujours sur le coup.

« On doit respecter les choses. Ave le club, nous savons ce que nous voulons et ce qu'il peut se passer jusqu'au 31 août. Nous pouvons faire des changements, il peut y avoir des départs et d'autres joueurs peuvent venir, a envisagé le technicien en conférence de presse. Je ne vais pas entrer là-dedans. Il faut respecter certaines choses. Nous avons un plan avec le club et nous verrons ce qu'il se passe. Mais je suis concentré sur le prochain match. Ce qu'il se passe ensuite, nous verrons. »

Zidane refuse d’oublier Pogba

« Vous savez beaucoup de choses, mais nous verrons, a-t-il ajouté face à l’obstination des journalistes. Il peut se passer beaucoup de choses. Je parais stupide parce que je réponds toujours la même chose. Mais le plus important, c'est que nous sachions ce que nous voulons faire, et nous nous en occupons… » Reste à savoir si MU finira par craquer, sachant que le mercato anglais ferme le 8 août.