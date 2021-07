Mercato : Varane à Manchester United, c'est plus que bouillant

Dans : Mercato.

Tout se met en place en ce qui concerne le transfert de Raphaël Varane à Manchester United.

Le joueur a récemment fait savoir à son club qu’il souhaitait rejoindre la formation anglaise. Et cette dernière a désormais fait une offre tout proche des exigences du Real Madrid. Selon le média espagnol Liberta Digital, MU vient de lâcher 45 ME pour faire venir l’international français, alors que la Maison Blanche en a demandé 50 ME. Mais ce sera difficile de faire la fine bouche jusqu’au bout, sachant que l’ancien lensois n’a plus qu’un an de contrat. Il a aussi demandé à partir, et surtout, si le PSG a un temps été annoncé, le recrutement de Sergio Ramos a mis un terme à cette piste. Résultat, MU est le seul club intéressé, ce qui limite la marge de négociation.

Tout devrait se mettre en place dans les prochains jours, pour permettre à Varane de découvrir un nouveau championnat, après avoir tout gagné avec le Real Madrid. Une arrivée qui fait en tout cas grand bruit de l’autre côté de la Manche, où on estime qu’avec Jadon Sancho et Raphaël Varane, les Red Devils frapperaient tout de même très forts cet été. De son côté, le club espagnol se prépare donc à perdre l’ensemble de sa charnière centrale de la dernière décennie, et ce sans recruter de joueurs dans ce secteur de jeu pour le moment. Florentino Pérez semble avoir décidé d’économiser cet été, peut-être pour réaliser d’énormes coups en 2022, avec le rêve d’associer Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais en attendant, ce sont Nacho, Militao et Alaba qui guideront l’attaque madrilène en ce début de saison.