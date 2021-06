Mercato : Van de Beek dit non au PSG et au Barça

Dans : Mercato.

Etincelant avec l’Ajax Amsterdam quand le club néerlandais brillait en Ligue des Champions, Donny Van de Beek a disparu de la circulation depuis son arrivée à Manchester United.

Il y avait signé pour cinq ans à l’été 2020, pour 39 ME tout de même. Le Néerlandais n’a toutefois pas réussi à se faire sa place, et son nom est depuis plusieurs semaines associé à un départ express. L’agent du milieu de terrain avait pourtant réagi courant juin, assurant que rien n’était fait en ce qui concerne son avenir. Plusieurs clubs se sont proposés de récupérer Van de Beek. Le FC Barcelone et le PSG ont été cités, et plus récemment, c’est le Milan AC qui s’est positionné pour un prêt. Des solutions que Manchester United pouvait éventuellement étudier en cas de belle opération. Mais alors qu’il passe pour le moment l’Euro sur le banc de sa sélection, Van de Beek a mis un terme au suspense directement auprès du Board de Manchester United.

Selon le Transfer Window Podcast, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a affirmé sa volonté de rester chez les Red Devils, et de montrer que son année ratée était tout simplement le temps nécessaire à son adaptation. Il assure ne pas avoir perdu son football, et promet à 24 ans qu’il va avoir un impact sur la saison prochaine à MU. De belles paroles qui ont convaincu Manchester United d’écarter les prétendants, alors que le FC Barcelone et Ronald Koeman pensaient notamment à lui après la perte de Giorginio Wijnaldum au profit du PSG. Quant à Paris, c’est Leonardo qui s’était positionné sur le Mancunien, également dans l’optique d’un prêt avec option d’achat, histoire de ne pas manquer une belle opportunité si elle venait à se présenter.