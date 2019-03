Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Depuis la nomination d’Ole Gunnar Solskjaer en décembre dernier, Manchester United a retrouvé le vrai Paul Pogba. Ce milieu de terrain épanoui sur et en dehors du terrain.

Du coup, les rumeurs de départ apparues sous l’ère José Mourinho ont subitement disparu. Le Français voit son avenir à long terme chez les Red Devils, lui qui milite pour la prolongation du contrat de son coach pour la saison prochaine. Et pourtant, cela n’empêche pas l’ancien Turinois d’envisager un transfert. Pogba ne s’en cache pas, il rêve de porter le maillot du Real Madrid, surtout si l’entraîneur s’appelle Zinédine Zidane.

« Je l'ai toujours dit, le Real Madrid est un club de rêve pour tout le monde. C'est un des plus grands clubs au monde. Il y a Zidane en tant que coach. C'est un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot, a confié l’international tricolore. Mais je suis heureux à Manchester, je joue, on a eu un nouveau coach. Pour l'instant je suis à Manchester. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira mais aujourd'hui je suis heureux à Manchester. » Le club mancunien est prévenu, une offre merengue pourrait tout chambouler, comme en 2009 avec un certain Cristiano Ronaldo.