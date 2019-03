Mercato : Un transfert à Lyon ou à Marseille, il en rêve !

Dans : Mercato, OL, OM, FC Nantes.

Joueur formé au FC Nantes, Valentin Rongier souhaite découvrir autre chose. En effet, le capitaine des Canaris a d’ores et déjà expliqué qu’il souhaitait rejoindre un club plus huppé lors du prochain mercato. Et histoire que les choses soient bien claires, l’agent du milieu de terrain français a réaffirmé la volonté de Valentin Rongier. Intéressés il y a peu de temps, Lyon et Marseille sont prévenus : le natif de Mâcon sera très attentif aux propositions dans quelques semaines.

« Il veut savoir s'il a les capacités d'évoluer au plus haut niveau. Et il faut croire que c'est cohérent, puisque des clubs sont intéressés. La direction sait ce qu'il en est. D'ailleurs, on espère boucler son transfert cet été » a révélé l’agent de Valentin Rongier à France Football. Reste maintenant à savoir si Marseille et Lyon passeront à l’action cet été. Car par le passé, les dirigeants phocéens et rhodaniens ont régulièrement été refroidis par la gourmandise parfois un peu trop importante du président nantais Waldemar Kita. Pour rappel, Valentin Rongier a récemment prolongé à Nantes et ne sera en fin de contrat qu’en juin 2022.