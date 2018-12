Mercato : Un incroyable bénéfice à venir pour le Barça sur ce transfert ?

Dans : Mercato, Liga.

Depuis le départ de Neymar, le FC Barcelone a énormément recruté pour compenser la perte de son Brésilien.

Pas toujours avec succès malgré les sommes copieuses. Le cas Ousmane Dembélé partage encore en Catalogne, où après une saison décevante, le Français tente de faire oublier ses problèmes de comportement par des buts décisifs et spectaculaires. Cela aide… Dans le même temps, Malcom, chipé à la dernière seconde à la Roma l’été dernier, ne joue quasiment jamais. Le Brésilien veut aussi avoir son temps d’adaptation pour mieux appréhender ce défi, mais il n’est pas certain que la direction barcelonaise soit aussi clémente.

En effet, AS annonce que le club espagnol est tenté d’accepter des sommes vertigineuses venues de Chine pour mieux revendre l’ancien bordelais. Recruté pour 41 ME en provenance de Gironde, Malcom pourrait prendre la direction de la Super League chinoise contre un chèque de 65 ME. Plusieurs clubs sont intéressés par sa venue selon le journal espagnol, qui voit mal le Barça refuser un bénéfice de 24 ME en quelques mois, pour un joueur loin d’être indispensable, puisqu’il n’a même pas joué 300 minutes sous le maillot blaugrana cette saison.