Mercato : Un gros coup d’Amiens avec un champion d’Angleterre ?

Habitué à faire quelques coups osés sur le marché des transferts, Amiens va encore avoir besoin de quelques jokers sortis de sa manche pour cette saison.

Le club picard a débuté très timidement, avec deux défaites en trois matchs, et compte bien une nouvelle fois aller chercher son maintien. Résultat, Amiens envisage de faire un recrutement inattendu au poste d’arrière droit, puisque The Sun annonce que des négociations sont en cours pour se payer Danny Simpson.

Champion d’Angleterre avec Leicester en 2016 et formé à Manchester United, le latéral se retrouve sans contrat après la fin de son bail avec les Foxes, et sa signature pour le Celtic Glasgow a capoté au dernier moment. A 32 ans, il cherche à se relancer et discute des conditions de son arrivée en Ligue 1. Il faut dire que son salaire réclamé n’est pas anodin pour l’ASC, puisqu’il est de quasiment 150.000 euros par mois, alors que la formation de Luka Elsner n’envisage pas du tout de monter aussi haut.