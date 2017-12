Mercato : Un échange Lemar-Batshuayi se met en place

Dans : Mercato, Monaco, Premier League.

Leonardo Jardim l’a annoncé, l’AS Monaco va perdre des joueurs cet hiver. Plusieurs départs en prêt sont à l'étude, notamment parce que l’entraineur portugais veut alléger son effectif alors que la Coupe d’Europe ne sera pas au rendez-vous en 2018. Mais le marché des transferts pourrait encore réserver des surprises, notamment chez les joueurs très demandés de l’été dernier. Comme Thomas Lemar, qui avait failli rejoindre Arsenal pour près de 100 ME. Cette fois-ci, c’est le voisin de Chelsea qui va tenter l’opération affirme The Telegraph. Selon le quotidien anglais, Antonio Conte apprécie les qualités de l’international français, et surtout sa polyvalence.

En effet, quand l’entraineur des Blues veut mettre Alvaro Morata au repos, il n’utilise désormais plus son remplaçant Michy Batshuayi à la place, mais aime placer Eden Hazard en faux 9, et ainsi changer d’animation offensive. L’ancien buteur de l’OM a compris le message, et pourrait changer d’air dès cet hiver. Un échange est désormais à l’étude, même si, outre le chassé-croisé des deux joueurs, cela obligerait Chelsea à « équilibrer » avec une certaine somme d’argent en plus. Ce serait en tout cas le vœu du nouveau directeur sportif de Monaco, Michael Emenalo, tout à fait capable de mener cette opération au bout en raison de ses 10 ans de présence chez les Blues entre 2007 et 2017. Un échange qui, sur le papier, n’arrangerait pas forcément Monaco, qui a déjà du monde en pointe, et se priverait de l’un de ses atouts majeurs pour la deuxième partie de la saison.