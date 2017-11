Mercato : Sifflé, annoncé au Barça, Griezmann prend la parole

Dans : Mercato, Liga.

En juin 2017, Antoine Griezmann a prolongé sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Atlético Madrid. Pourtant, son nom ne cesse d’alimenter la chronique mercato.

Régulièrement, la presse espagnole parle d’un intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant de 26 ans. La semaine dernière, Mundo Deportivo annonçait même un accord de principe entre le n°7 de l’Equipe de France et les pensionnaires du Camp Nou. Cela lui a même valu des sifflets de son propre public lors du derby de Madrid de samedi dernier. Mais dans une interview accordée à AS, l’attaquant des Bleus a jeté un froid à ses prétendants en clamant son amour pour l’Atlético Madrid et pour son entraîneur, Diego Simeone.

« J’ai prolongé mon contrat en juin 2017. Je suis lié avec le club jusqu’en 2022. Malgré le manque de titre à l’Atlético, j’ai tout pour être heureux. Cela ne veut pas dire que je ne partirai pas un jour. Je n’ai pas pris de décision. Tout dépendra de plusieurs facteurs. Je le répète, je suis heureux à l’Atlético, j’ai un grand entraîneur et de grands coéquipiers qui m’interrogent régulièrement sur mon avenir. J’apprends tous les jours de Diego Simeone et je veux continuer à le faire. S’il était parti en 2016, peut-être que je l’aurais imité. Je n’exclus rien. Je n’ai rien contre l’Angleterre, à part le climat. Manchester United est une possibilité » a lancé l’international français, qui ne dit finalement pas non pour une saison supplémentaire à l’Atlético Madrid. Mais cet été, les prétendants se bousculeront sans doute pour payer sa clause de 100ME…