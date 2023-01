Mercato : Rabiot ouvert à tout, même au PSG !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Auteur d'un excellent mondial avec l'Equipe de France et pilier de la Juventus, Adrien Rabiot a vu sa cote bondir sur le marché. De quoi lui donner envie d'une meilleure rémunération : à la Juventus, en Angleterre ou même au PSG.

Un autre homme et surtout un autre joueur. Longtemps moqué en France pour sa mère ou pour sa nonchalance supposée sur le terrain, Adrien Rabiot a calmé ses détracteurs au Qatar. Titularisé par Didier Deschamps dans le onze français, il est devenu l'un des leaders au milieu en l'absence du duo Kanté-Pogba. Son tournoi a été très solide avec une grande aisance technique mais aussi une abnégation dans le duel. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a finalement confirmé son bon début de saison à la Juventus.

Manchester United, Tottenham ou PSG comme portes de sortie

Dans une formation turinoise parfois très en difficulté, il a été l'une des rares satisfactions de la première partie de saison. Les chiffres appuient cela : 5 buts et 2 passes décisives en 19 matchs. Un bilan qui met le Français en position de force au moment de négocier sa prolongation avec les Bianconeri. Rabiot sera en fin de contrat en juin prochain et pour l'heure rien n'a été conclu. Le joueur demande 10 millions d'euros annuels au lieu des 7 millions touchés actuellement. Une somme trop importante pour une Juventus aux finances fragiles.

Juventus midfielder Adrien Rabiot could return to PSG at the end of the season and it is a possibility that remains alive.https://t.co/Uyo26ZEQyU — JuveFC (@juvefcdotcom) January 1, 2023

Le joueur plaît à Massimiliano Allegri qui craint de le voir partir gratuitement. Dès ce 1er janvier, Rabiot est libre de s'engager où il le veut pour l'été prochain. En Angleterre, on apprécie son profil. Manchester United est présent dans le dossier mais Tottenham a pris une longueur d'avance. Le joueur est plébiscité par Antonio Conte et le directeur du football Fabio Paratici, ce dernier ayant été directeur sportif de la Juve au moment où Rabiot y jouait déjà. On murmure déjà que les Spurs ont fait une offre pour acheter Rabiot dès cet hiver. Enfin, Tuttomercato avance l'idée d'un possible retour au PSG, quatre ans après. Parti libre, Rabiot avait fâché les supporters parisiens mais son profil manque encore au club parisien. Revenir lui permettrait de se faire pardonner et de terminer l'histoire débutée en août 2012 dans la capitale.