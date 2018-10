Mercato : PSG, Bayern, Juve… Le choix surprenant de Martial

Dans : Mercato, Premier League, PSG, Bundesliga, Serie A.

On pourrait bientôt assister à la fin du feuilleton Anthony Martial (22 ans), avec un rebondissement assez inattendu.

En froid avec José Mourinho, qui souhaitait le transférer cet été, l’attaquant de Manchester United a été retenu par ses dirigeants. Contrairement au manager mancunien, la direction a toujours cru au Français et souhaite prolonger son contrat qui expire en 2019, avec une année supplémentaire en option. Mais compte tenu de sa situation difficile, Martial a refusé toutes les offres de ses supérieurs. On se dirigeait donc vers un départ quasi inévitable l’été prochain, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et la Juventus Turin étant annoncés à l’affût.

Autant dire que ces prétendants ne s’attendaient pas à voir l’ancien Monégasque changer d’avis. De retour dans le onze de Mourinho, avec qui les relations ne semblent plus aussi tendues, l’international tricolore aurait finalement accepté de prolonger, annonce ESPN. Martial serait sur le point de signer un nouveau bail de cinq ans, assorti d’un salaire hebdomadaire à au moins 180 000 euros. Un sacré revirement pour celui qui semblait condamné au banc de touche il y a encore quelques semaines.