Man Utd : Pogba a recalé le Real en 2016, il dévoile pourquoi

Après quatre saisons pleines à la Juventus Turin, Paul Pogba a signé son grand retour à Manchester United en 2016 pour un montant supérieur à 100ME.

Un an et demi plus tard, on peut affirmer que l’international français est un des leaders de José Mourinho en Angleterre, ses statistiques de la saison dernière le confirment (45 matchs toutes compétitions confondues, 8 buts). Pourtant, ce retour à Old Trafford n’avait rien d’une évidence pour Paul Pogba, qui aurait également pu signer au Real Madrid, comme il l’a révélé dans l’émission britannique Beyond the Pitch.

« Pour être honnête, le Real Madrid est venu me voir en même temps que United en 2016. J’ai vraiment réfléchi. Puis finalement, après avoir longuement hésité, j’ai suivi mon cœur, qui m’a dit de revenir chez les Red Devils. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas de quoi l’avenir serait fait. Mais je l’ai fait et je ne le regrette pas » a lancé l’homme aux 8 matchs disputés en Premier League depuis le début de la saison et qui purge actuellement une suspension qui l’a fait manquer le choc face à Manchester City le week-end dernier. José Mourinho et les supporters des Reds Devils ne doivent pas non plus regretter le retour de « La Pioche »…