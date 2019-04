Mercato : Pisté par l'OM et l'ASM, il demande à partir

Dans : Mercato, FC Nantes, Ligue 1, OM, Monaco.

Depuis son arrivée au FC Nantes en 2016, Diego Carlos a réussi à s'imposer comme l'une des valeurs sûres de la Ligue 1.

C'est la débandade chez les Canaris... Suite à l'élimination subie en demi-finale de Coupe de France contre le PSG (0-3), le FCN s'apprête à vivre une fin de saison bien triste. Quinzième de L1, neuf points au-dessus de la zone rouge, Nantes doit encore se maintenir... pour ensuite préparer la saison prochaine ? Ce serait l'idée, sauf que Vahid Halilhodžić ne semble plus emballé par le projet de Waldemar Kita. Tout comme certains joueurs, qui ne se cachent plus pour afficher leurs envies de départ. Valentin Rongier l'a dit à plusieurs reprises, si un club européen veut le recruter l'été prochain, il quittera son club. Même son de cloche chez Diego Carlos.

« Je ne sais pas si je serai nantais la saison prochaine. Pour ma carrière, je pense que c’est mieux que je parte. Pour l’instant, il n’y a rien. J’attends quelque chose. Le président m’avait dit qu’en restant à Nantes, je pouvais aller voir plus haut et j’étais d’accord avec lui. Je suis resté pour cela », lance, en conférence de presse, le défenseur central, qui ne fera donc pas de vieux os au FCN. À 26 ans, le Brésilien aspire à bien mieux, lui qui était courtisé par l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco et le Zenit Saint-Pétersbourg durant le dernier mercato. Avis aux intéressés !