Mercato : Pisté par l’ASSE et Bordeaux, il voit son prix grimper

Dans : Mercato, ASSE, Bordeaux.

Le championnat portugais demeure pour beaucoup de grands clubs européens une pépinière de talents où il fait bon puiser, avec des joueurs encore méconnus mais qui rêvent de se faire connaître dans une ligue plus huppée.

C’est dans cette optique que Bordeaux et Saint-Etienne suivent depuis plusieurs semaines désormais Shoya Nakajima, milieu offensif qui brille avec Portimonense et international espoir japonais. Arrivé en 2017, l’ancien joueur de Tokyo s’apprête à franchir la barre des 10 buts avec le club portugais. Autant dire que ses performances ont éveillé l’intérêt de plusieurs clubs dotés de moyens financiers plus importants que ceux de l’ASSE ou du FCGB.

Ainsi, selon la presse portugaise, le Borussia Dortmund a ajouté le nom de Nakajima à sa liste pour l’été prochain, alors que le Galatasaray Istanbul est également intéressé. De quoi laisser de bons espoirs aux dirigeants de Portimonense, qui ont comme souvent au Portugal placé une option d’achat sur le joueur à hauteur de 20 ME. Autant dire que, si cela se joue à cette hauteur-là, malgré le talent du milieu offensif japonais, Saint-Etienne et Bordeaux risquent bien de dire rapidement adieu à cette piste.