Mercato : Paris, l'OL et Monaco draguent un prodige... de 11 ans !

Dans : Mercato, PSG, OL, Monaco.

Si des grandes stars internationales ont signé en Ligue 1 ces dernières années, les clubs français ont également fait de la détection des jeunes talents une priorité. Cela vaut pour l’Olympique Lyonnais bien évidemment, mais pas seulement. Monaco et le PSG sont également toujours à l’affût des jeunes prodiges en devenir. Et selon Le Parisien, ces trois clubs de Ligue 1 se disputent actuellement un joueur… de 11 ans, le milieu offensif Mervin Gbeme, de l’US Saint-Denis.

A en croire le quotidien francilien, Monaco serait en pole pour enrôler le joueur, l’ASM ayant convié le natif de Roubaix à un match de détection U13 samedi contre Versailles, club partenaire du champion de France 2017. « La décision sera prise par son papa, mon mari et moi tout en tenant compte aussi des désirs de Mervin » a d’ores et déjà expliqué la maman du jeune prodige de 11 ans. Par ailleurs, Bordeaux et Rennes auraient également un œil sur ce dossier, mais les deux clubs seraient en retrait et n’auraient pas vraiment de quoi lutter avec le trio PSG-OL-Monaco. Il sera forcément intéressant de voir qui remportera cette bataille totalement inattendue…