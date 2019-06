Mercato : OM, Toulouse, « Silas » encore très loin de la L1 ?

Dans : Mercato, OM, TFC, Ligue 2.

Jeune attaquant au profil très prometteur, Silas Wamangituka a des courtisans en Ligue 1. Bordeaux et Nice surveillent sa situation, mais c’est surtout Marseille et Toulouse qui semblent chauds. Des offres ont même été évoquées de la part des Violets et des Phocéens. Pourtant, RMC indique ce dimanche qu’aucun club de Ligue 1 n’est officiellement passé à l’action pour le Malien de 19 ans, auteur de 11 buts la saison dernières avec le Paris FC.

Effectivement, la radio indique que Braga et le Club Bruges sont les deux seuls clubs à avoir proposé un deal au Paris FC. « Ces deux offres sont comprises entre 4 et 5 millions et ont été refusées par le PFC. Les offres ne sont pas encore dans la gamme de prix souhaitée par les dirigeants parisiens. En France, plusieurs clubs surveillent le joueur sans être passé l’action » est-il expliqué, alors que certains médias affirmaient que Toulouse et Marseille étaient passés à l’action pour Wamangituka ces derniers jours.