Mercato : OM ou ASSE ? L'avenir de Cabella reste incertain

Dans : Mercato, OM, ASSE.

Prêté toute la saison à l'AS Saint-Etienne par l'Olympique de Marseille, Remy Cabella a fait un premier point sur son avenir.

Dans l'objectif de relancer sa carrière, alors qu'il ne figurait pas dans les plans estivaux de Rudi Garcia au sein du club phocéen, Remy Cabella a opté pour un prêt dans le Forez. Malgré quelques soucis collectifs et des problèmes physiques, l'attaquant de 27 ans réalise tout de même une saison honorable, avec un bilan de trois buts et de trois passes décisives en 18 matchs de Ligue 1. Ce qui pourrait lui ouvrir des portes pour la saison prochaine, et pourquoi à Saint-Etienne, où il n'est que prêté sans option d’achat...

« J’appartiens toujours à l’OM, même si cette année je suis concentré à 100 % avec l’ASSE. Cela ne dépend pas de moi. J’ai été surpris quand je suis arrivé ici, je ne m’attendais pas à ça. Je me sens vraiment bien, même s’il y a eu des changements d’entraîneur. Je veux avant tout finir ma saison avec le maintien comme objectif, et on discutera en fin de saison avec les deux clubs », a avoué, sur le plateau du Canal Football Club, Cabella, qui sait cependant qu'il devra faire bien plus en deuxième partie de saison avec l'ASSE s'il veut convaincre l'OM de le conserver dans son prochain effectif.