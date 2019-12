Mercato : Neymar remplacé au PSG par un joueur à 0 euro ?

Dans : Mercato.

S’il fait bonne figure avec une présence sérieuse et un retour sur le terrain ces dernières semaines, Neymar risque de réitérer son envie de quitter le PSG l’été prochain.

Le Brésilien ne se plait pas à Paris, et il y a connu deux saisons très difficiles avec des blessures et donc des contre-performances personnelles et collectives. L’été dernier, il n’avait pas pu obtenir gain de cause, le PSG tenant fermement à son meneur de jeu, pour des raisons sportives comme commerciales, et le FC Barcelone n’ayant pas non plus les moyens d’effectuer une offre capable de mettre tout le monde d’accord. Les dirigeants parisiens sont donc aussi obligés de préparer l’avenir sans leur Brésilien.

Et c’est pourquoi le PSG a tenu à faire savoir à l’entourage de Christian Eriksen qu’il était intéressé par son recrutement en fin de saison, quand le meneur de jeu de Tottenham sera libre de tout contrat. Un joueur de ce niveau, avec une telle expérience et un sens de la passe, c’est une aubaine que le PSG ne souhaite pas rater selon TuttoMercatoWeb. L’Inter est également sur le coup, et aurait dans l’idée de proposer un contrat à hauteur de 8 ME par an à l’international danois. De quoi montrer les grandes ambitions du club italien, même si le champion de France a aussi les moyens de s’aligner. Selon le média italien, l’idée serait de s’aligner sur Eriksen en cas de départ de Neymar, afin de laisser de la place à Icardi, Di Maria et Mbappé en attaque.