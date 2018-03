Mercato : MU se propose de tripler le salaire d'Umtiti, goutte de sueur au Barça

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga, Premier League.

Samuel Umtiti se veut rassurant sur son avenir à Barcelone à chacune de ses sorties, mais cela n’empêche pas ses dirigeants de trembler.

Le défenseur français, qui a accompli son rêve en signant au sein du club catalan, est rapidement devenu un incontournable de la défense, et sa clause libératoire de 60 ME ajoutée à son contrat signé en 2016 ne fait plus peur à grand monde de nos jours. C’est pour cela que le club culé faisait le forcing ces derniers mois pour prolonger l’ancien lyonnais. Ce dernier a repoussé les négociations à l’après-Coupe du monde, histoire de rester concentré sur ses objectifs sportifs, tout en assurant qu’il comptait bien rester au Barça.

Et pendant ce temps, les offres de l’extérieur ont de quoi faire peur puisque Sport annonce que Manchester United est prêt à proposer à Umtiti un salaire de 9 ME pour le convaincre de rejoindre MU. Cela permettrait au défenseur central de tripler son salaire actuel. Un effort financier que les Red Devils sont capables de faire, eux qui n’hésitent pas à mettre le paquet dès qu’un joueur plait à José Mourinho, d’autant qu’il n’y aura pas besoin de négocier le montant du transfert, en raison de cette fameuse clause libératoire à 60 ME.