Mercato : Monaco débarque étrangement sur une piste de l'OL

Pour compenser le départ de Ferland Mendy au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais recherche actuellement un nouveau latéral gauche.

Plusieurs noms circulent ces derniers jours, mais la piste menant à Dalbert semble la plus chaude. Sauf que l’OL va désormais devoir faire face à un concurrent français dans ce dossier. Puisque selon le site FcInterNews, Monaco s’intéresse de près au Brésilien. Auteur de 11 petits matchs avec Milan la saison dernière, le joueur de 25 ans veut changer d’air pendant ce mercato. Et la Ligue 1 lui tend les bras, lui qui a évolué à Nice lors de l’exercice 2016-2017.

Mais pour l’instant, ni l’OL, ni l’ASM sont prêts à débourser le 20 millions d’euros réclamés par l’Inter. Les deux formations de L1 envisagent de sortir un chèque de 15 ME. Malgré cet écart, les Nerazzurri sont « optimistes ». Pas sûr cependant que la formation de Jardim fera des folies pour Dalbert, sachant que Monaco a recruté Ballo-Touré en janvier dernier. Autant dire que Lyon a plus ou moins les cartes en main pour boucler cette affaire. Pour cela, l’OL devra d’abord convaincre l’ancien Aiglon avec un joli contrat. Et si celui-ci pousse pour retourner en France, l’Inter sera sûrement plus clément avec le prix du transfert. Le duo Juninho - Sylvinho sait donc à quoi s’en tenir.