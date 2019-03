Mercato : Mino Raiola meilleur agent du monde, cet incroyable deal le prouve

Dans : Mercato, OM.

Il y a les records des transferts les plus chers de l’histoire, et il y a ceux qui se frottent les mains derrière les chiffres.

Les nouveaux grands gagnants du football moderne sont les agents de joueurs, et notamment ceux impliqués dans les grosses transactions. Les clubs français ont déjà eu affaire à Mino Raiola, l’un des plus puissants de la planète football, et ce fut notamment très compliqué de boucler pour l’OM l’arrivée de Mario Balotelli, l’un de ses poulains, après des mois de négociation. Et à l’heure de se pencher sur le cas de cet agent néerlandais aux multiples passeports, La Provence rappelle que celui qui est également le représentant de Zlatan Ibrahimovic ou de Paul Pogba a réalisé le plus gros jackpot de l’histoire avec le transfert du Français de la Juventus Turin à Manchester United lors de l’été 2016. Comment a-t-il pu réaliser ce prodige ? Il était tout simplement l’agent mandaté par Manchester United pour boucler ce transfert, mais aussi celui de la Juventus pour le réaliser, en plus d’être celui du joueur, avait ainsi révélés les Football Leaks. Un strike qui lui a rapporté 49 ME.

« Un chiffre exorbitant passé à la moulinette des Football Leaks, mais qui n’a pas inquiété le propriétaire d’une villa (à 9ME) à Miami qui a appartenu à Al Capone! Dans ce deal XXL, il a réussi le tour de force de représenter à la fois la Juventus (vendeur), Manchester (acheteur) et le joueur (agent) ! Du grand art. Le contrat entre Raiola et la Juve prévoyait ainsi que l’agent suscite de la "hype" autour de Pogba et crée une "guerre des enchères pour le valoriser au maximum" et gonfler artificiellement son prix, comme relaté par Mediapart. En échange, il devait toucher 18ME si le montant du transfert atteignait 90ME, et 3ME par tranche de 5ME supplémentaires : à 105ME la transaction, les dirigeants bianconeri devaient donc lui verser 27ME et ceux de MU 22ME… », explique ainsi le quotidien régional, qui souhaite donc bien du courage aux dirigeants marseillais pour tenter de négocier un contrat intéressant sur le long ou moyen terme s’ils leur venaient l’idée de prolonger Mario Balotelli.