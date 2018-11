Mercato : Messi veut recruter ce Français, c'est une énorme surprise

Dans : Mercato, Monaco, Ligue 1, Liga.

Généralement, les mouvements sont assez rares au FC Barcelone durant le mercato hivernal.

L’été prochain en revanche, il devrait y avoir du mouvement chez le champion d’Espagne en titre. Notamment dans le secteur défensif, où plusieurs joueurs ne font pas l’unanimité, dont le latéral droit Sergi Roberto. Ainsi, les dirigeants du Barça pistent plusieurs joueurs et selon Don Balon, le profil de Djibril Sidibé plaît beaucoup en interne. Plutôt surprenant quand on regarde le début de saison assez catastrophique du champion du monde. Néanmoins, le média espagnol affirme que Lionel Messi, consulté pour ce genre de décision, a validé le recrutement de l’ancien défenseur de Troyes.

La star argentine du Barça aurait donné le feu vert à ses dirigeants pour trois autres joueurs : le prodige de l’Ajax Matthijs de Ligt, l’attaquant Lucas Piatek et la star égyptienne Mohamed Salah. A l’évidence, le FC Barcelone aura bien du mal à recruter tout ce beau monde. Il faudra vendre pour y parvenir et cela n’est pas une bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé, lequel n’est clairement plus en odeur de sainteté à Barcelone. Une chose est sûre, le mercato sera agité l’an prochain dans la Catalogne et d’une façon ou d’une autre, cela concernera forcément l’Equipe de France.