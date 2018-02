Mercato : Mbappé n'est pas le joueur le plus prometteur d'Europe

Dans : Mercato, Foot Europeen, PSG, TFC, Serie A, Equipe de France, OL.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l’observatoire du football a érigé un classement des joueurs les plus prometteurs en Europe. Et certains Français sont bien placés...

La course aux pépites est devenue primordiale dans le football moderne. Tous les grands clubs européens se battent pour avoir le Messi de demain, quitte à en payer le prix fort, comme cela a été le cas l'été dernier au PSG, qui a déboursé 180 ME pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Si l'ancien Monégasque est bel et bien considéré comme un Ballon d'Or en puissance dans les années à venir, il n'est pas le joueur de moins de 20 ans le plus prometteur d'Europe.

Selon le Centre International d’Etude du Sport, ce privilège-là est réservé à Gianluigi Donnarumma, gardien de l’AC Milan à seulement 18 ans. Le portier italien devance... le Français Alban Lafont, un autre gardien né en 1999 évoluant à Toulouse. Mbappé complète ensuite ce podium. Deux autres Tricolores figurent dans le Top 10 des plus grandes étoiles montantes avec le défenseur de Nice Malang Sarr, positionné au cinquième rang devant le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano. Derrière, le Rennais Ismaïla Sarr (14e), le Lyonnais Houssem Aouar (21e), ou le Stéphanois Ronaël Pierre-Gabriel (26e) sont aussi présents dans cette liste du CIES, qui promet donc un bel avenir aux jeunes joueurs français.