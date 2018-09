Mercato : Martial à la Juventus, l’énorme réponse de Manchester United

Dans : Mercato, Foot Europeen, Serie A, Premier League.

En froid, comme beaucoup de monde, avec José Mourinho, Anthony Martial va avoir beaucoup de mal à être convaincu de prolonger son contrat à Manchester United.

L’attaquant français, en dehors de sa première saison, n’a quasiment jamais été un titulaire indiscutable, et les nombreux recrutements effectués à ce poste montrent que le tapis rouge ne lui est pas spécialement déroulé à Old Trafford. Une situation qui intéresse au plus haut point le grand spécialiste de ce genre de coups en Europe : la Juventus. En effet, comme ce fut le cas ces dernières années avec Daniel Alves, Emre Can ou même Paul Pogba, le club turinois souhaiterait boucler dès le mois de janvier la signature de Martial au sein du géant de la Serie A.

Mais la partie est loin d’être gagnée car Manchester United n’a pas envie de passer pour le dindon de la farce, après avoir payé 70 ME pour le faire venir de Monaco. C’est pourquoi selon Calcio Mercato, Anthony Martial s’est vu proposer une incroyable prolongation de contrat de trois saisons, avec un salaire qui passera à quasiment 10 ME par an. De quoi le faire hésiter, tant la Juventus et les autres clubs européens, ne sont pas encore prêts à monter à ce niveau pour récupérer l’international français.