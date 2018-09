Mercato : Marcelo ne rejoindra jamais Cristiano Ronaldo à la Juventus !

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, des rumeurs ont évoqué le possible transfert de Marcelo vers la même destination, les deux joueurs étant très proches. Mais, ce mercredi, l'international brésilien du Real Madrid a clairement fait savoir qu'il n'avait pas du tout l'intention de quitter les Merengue et que les chances de le voir rejoindre CR7 à Turin étaient totalement nulles. Pour Marcelo, ces bruits de couloir relayés sur les réseaux sociaux sont totalement bidons.

Et le latéral gauche de 30 ans de prévenir que sa carrière continuera jusqu'à son terme au Real Madrid et nulle part ailleurs. « J'ai vu beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux, notamment parce que des influenceurs racontaient n’importe quoi sur mon avenir. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis excité d’être au Real Madrid comme Vinicius, comme si j'avais 18 ans et je vais rester ici jusqu'à la fin de ma carrière (...) Je suis très heureux à Madrid, les gens savent que c'est chez moi, j'ai encore de nombreuses années de contrat. Pour moi, le Real Madrid est le meilleur club du monde, et je veux toujours jouer dans le meilleur club du monde. Depuis que je suis arrivé, il y a toujours eu des rumeurs, mais je donne le maximum pour ce maillot », a confié Marcelo.