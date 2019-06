Mercato : Manchester United ravive les doutes du Barça sur Umtiti

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Cet été, beaucoup de formations européennes sont à la recherche d’un défenseur central sur le marché des transferts.

Le FC Barcelone en fait partie, d’où son intérêt pour le capitaine de l’Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt. Pour le moment, le club catalan attend la décision du Néerlandais, mais tout indique que la Juventus Turin devrait obtenir sa signature. Le Barça se serait donc renseigné pour le Suédois Victor Lindelöf, dont les dirigeants à Manchester United, opposés à son départ, en auraient profité pour réclamer Samuel Umtiti. On se souvient que les Red Devils avaient été utilisés par le Français pour obtenir une prolongation l’année dernière.

Il faut croire que MU n’est pas rancunier puisque le pensionnaire de Premier League revient à la charge. Et cette fois, le Barça n’est pas aussi catégorique, prévient Mundo Deportivo. Le champion d’Espagne voudrait conserver son défenseur, mais certains dirigeants douteraient de l’état de son genou. Rappelons que l’ancien Lyonnais a manqué une bonne partie de la saison pour cause de blessure. De son côté, Umtiti souhaite rester à Barcelone et récupérer sa place chipée par Clément Lenglet. A moins qu’un message de ses supérieurs ne change sa situation…