Mercato : Lukaku vaut 130 millions d'euros, Chelsea craque

Décidés à s'offrir Romelu Lukaku, les dirigeants de Chelsea vont revenir à la charge auprès de l'Inter avec une offre revue très nettement à la hausse. Le club de Thomas Tuchel est déterminé à faire revenir l'attaquant international belge.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le club de Chelsea veut s’armer durant ce mercato afin de pouvoir redevenir un prétendant sérieux au titre de Champion d’Angleterre. Pour cela, Thomas Tuchel a obtenu de Roman Abramovitch une enveloppe record afin de renforcer son effectif, et l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé de recruter Romelu Lukaku, qui connaît évidemment très bien Stamford Bridge. Mais du côté de l’Inter, où l’attaquant international belge a largement contribué à la conquête du titre italien, on n’acceptera une offre de Chelsea que si elle est colossale. Ce samedi, Sky Sports affirme que c’est définitivement le cas, puisque si dans un premier temps le club de Premier League était arrivé avec une proposition de 100 millions euros, une offre de 115 millions d’euros aurait été faite ces dernières heures.

