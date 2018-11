Mercato : Liverpool tout proche de griller l'OL dans ce dossier à 3ME ?

Dans : Mercato, OL, Premier League, TFC.

Lors des derniers matchs, Bruno Genesio a testé un dispositif tactique avec trois défenseurs centraux à l’Olympique Lyonnais.

Sera-t-il utilisé sur le long terme ? Il est encore bien trop tôt pour le dire. En revanche si tel était le cas, le recrutement d’un défenseur central supplémentaire au mercato hivernal ne serait pas un luxe. Et dans cette optique, la cellule de recrutement de l’OL observe avec attention les performances de Jean-Clair Todibo, lequel n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel du côté de Toulouse. L’intérêt de l’OL est concret, mais d’autres clubs européens sont également à l’affût.

C’est notamment le cas de Liverpool, selon plusieurs médias locaux dont Red-LiverpoolFC. On parle même d’une potentielle offre à 3ME pour le jeune défenseur d’Alain Casanova, qui a déjà presque fait oublier le départ d’Issa Diop à West Ham lors du dernier mercato estival. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais jouera le dangereux jeu de la surenchère dans ce dossier. En tout cas, la situation de Jean-Clair Todibo est très floue puisque Manchester City ou encore la Juventus Turin suivent également de près sa progression. Tout semble donc possible pour le défenseur de 18 ans… et pour l’OL.