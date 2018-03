Mercato : Le Real Madrid prépare un sale coup à Benzema

Dans : Mercato, Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga.

Plus tellement en odeur de sainteté du côté de Madrid, Karim Benzema est annoncé sur le départ en vue du prochain mercato. Et le Real s'active déjà pour trouver son successeur...

Malgré son net regain de forme au cours des dernières semaines, à l'image de son équipe, qui vient tout de même de sortir le PSG de la Ligue des Champions, Karim Benzema continue de s'attirer les foudres des supporters madrilènes. Joueur le plus discuté de l'équipe de Zidane, Benzema vivrait sa dernière saison en tant que Madridista, puisque selon Mundo Deportivo, « Florentino Perez aurait déjà décidé de le transférer l'été prochain avec l'idée de faire de l'argent pour amener un nouveau buteur de renom ». Et quatre noms figurent désormais dans la liste des candidats à la succession de KB9.

La cible principale se nomme Harry Kane. Meilleur buteur européen de l'année 2017, l'attaquant de Tottenham est la valeur montante du football mondial. Sauf que ce transfert s'annonce compliqué, vu que Daniel Levy, le propriétaire des Spurs, souhaite garder son avant-centre. Pour recruter Kane, le Real devra donc sortir le chéquier, et une somme record de 225 ME serait même demandée. La deuxième piste mène à Mauro Icardi. Déjà dans les petits papiers du Real l'hiver dernier, le buteur de l'Inter a des partisans chez les Merengue, et son prix serait plus abordable que celui de Kane.

Deux autres attaquants sont dans le viseur de Florentino Perez, puisque Mohamed Salah (Liverpool) est aussi ciblé, tout comme Robert Lewandowski (Bayern Munich), une piste de longue date. Mais ce dossier du grand attaquant dépendra surtout de la fin de saison du Real. Car si Madrid va une nouvelle fois au bout de la Ligue des Champions avec un grand Benzema, pas sûr que le Français soit poussé dehors, surtout que Zidane le chouchoute...