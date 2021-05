Mercato : Le Real craque pour Aurier, le PSG n'en revient pas

Dans : Mercato.

La presse espagnole évoque un intérêt du Real Madrid pour Serge Aurier, en fin de contrat en 2022 avec Tottenham.

Compte tenu du contexte économique actuel, les clubs sont contraints de chercher de bonnes affaires en vue du prochain mercato. Les joueurs dont le contrat prend fin en fin de saison ou même en juin 2022 deviennent donc des cibles prioritaires. Serge Aurier entre parfaitement dans cette case. À Tottenham depuis 2017, le latéral droit est lié avec son club jusqu'en 2022, et n'a pas semblé être déterminé à prolonger. De son côté, le club anglais n'est pas opposé à un départ, et préférerait même vendre l'Ivoirien tant qu'il est encore temps de récupérer quelques millions au passage, plutôt que de le conserver une saison supplémentaire et de le voir partir libre dans un an. Parmi les clubs intéressés, on retrouve l'Atletico et le Milan AC. Même s'il ne fait pas l'unanimité en interne, au vue de son passif avec le club, Serge Aurier reste une piste crédible pour le PSG. Mais l'ancien parisien intéresse également une équipe plus surprenante, une concurrence dont le club de Ligue 1 se serait bien passé...

Le Real sur Aurier ?

Si l'on en croit les informations révélées par le site espagnol Fichajes.com, le Real Madrid garde un oeil sur la situation de Serge Aurier. Cette saison, les Merengues ont été harcelés par les blessures, et le poste de latéral droit est clairement un manque depuis le départ d'Achraf Hakimi. Les absences répétées de Dani Carvajal ou encore Lucas Vazquez conjuguées aux performances moyennes d'Álvaro Odriozola ont souvent mis l'équipe de Zidane en difficulté. Une piste surprenante quand on connaît le standing du Real Madrid et les problèmes extra-sportifs qu'a pu rencontrer le défenseur au cours de sa carrière. À 28 ans, Serge Aurier verrait d'un bon oeil un départ en Liga pour découvrir un nouveau championnat. Les Spurs réclament une enveloppe d'environ 15ME pour l'international ivoirien, une somme loin d'être inaccessible pour le Real. S'il venait à rejoindre Madrid, Serge Aurier complèterait une défense à fort accent « ex-Ligue 1 » avec Raphaël Varane ou encore Ferland Mendy, sans oublier Jules Koundé, également suivi par le géant espagnol.