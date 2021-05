PSG : Paris dit non à Florenzi et à Aurier aussi ?

Dans : PSG.

Prêté cette saison au Paris Saint-Germain, et même s'il a parfois été à la hauteur, Alessandro Florenzi va repartir à l'AS Rome. Serge Aurier ne serait finalement pas si proche que cela d'un retour pour le remplacer.

En se faisant prêter Alessandro Florenzi par la Roma en septembre dernier, Leonardo pensait avoir permis au PSG de s’offrir à un coût raisonnable le renfort défensif qu’il souhaitait. Mais si tout n’est pas à jeter dans ce qu’a fait l’international italien de 30 ans, il est évident qu’il faut un joueur d’un autre calibre quand on a les ambitions du club parisien notamment en Ligue des champions. Selon Téléfoot, les dirigeants parisiens ont tranché et l’option d’achat de Florenzi ne sera pas levée, ce dernier fera donc son retour à Rome où il a encore deux ans de contrat. On revient donc un an en arrière avec la nécessité pour Leonardo de dénicher un renfort défensif. Ces dernières semaines, la petite musique des rumeurs a évoqué le possible retour de Serge Aurier au Paris Saint-Germain, quatre ans après avoir fait le chemin inverse vers Tottenham.

Malgré les tourments provoqués par la fameuse affaire Périscope, le défenseur ivoirien, qui a gardé des contacts avec les dirigeants parisiens et notamment Nasser Al-Khelaifi, ne serait pas contre ce come-back dans la capitale française. Cependant, comme la expliqué Julien Meynard sur TF1, malgré cette relation au beau fixe avec le président du PSG, Serge Aurier « ne fait pas l’unanimité en interne ». De quoi relativiser la possibilité d’un recrutement du joueur ivoirien, et cela même si Mauricio Pochettino, qui l’a eu sous ses ordres chez les Spurs, appréciait Aurier. Le Paris Saint-Germain le sait, l'image de Serge Aurier a été ternie en France par ses propos à l'encontre de Laurent Blanc et de certains de ses coéquipiers. et le faire revenir en Ligue 1 serait un choix compliqué à assumer.