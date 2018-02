EAG-OL : Grenier ne regrette pas son choix très osé du mercato

Dans : Mercato, OL, EAG, Ligue 1.

Inutilisé par Bruno Genesio lors de la première partie de saison à l’Olympique Lyonnais, Clément Grenier a quitté son club formateur dans les ultimes heures du mercato hivernal. Effectivement, l’international français a signé en faveur de l’En Avant Guingamp. Un choix surprenant pour le milieu de terrain de 27 ans, qui évoluait à l’AS Roma il y a encore quelques mois de cela. Mais sur Canal Plus, le principal intéressé est revenu sur ce transfert surprenant. Selon lui, c’est le « projet sportif » de l’EAG qui a dicté son choix, alors qu’il « avait d’autres offres ».

« Si j’avais d’autres offres ? Quelques-unes oui. Je voulais un projet sportif avec des gens qui me faisaient confiance, et cela été le cas à Guingamp. Je suis très heureux de ce choix-là, ça me permet de jouer et de prendre du plaisir. Je connais l’équipe, j’en ai beaucoup discuté avec Jimmy Briand. On a vraiment des qualités, il faut juste prendre de la confiance et on peut faire des choses intéressantes. Je voulais prendre du plaisir et jouer avec des gens qui me faisaient confiance » a-t-il lâché, emballé par son choix et sa nouvelle vie en Bretagne. Espérons que cela continue pour Clément Grenier, qui n’a d’ailleurs pas caché qu’il avait toujours l’Equipe de France « dans un coin de (sa) tête ».