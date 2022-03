Mercato : Le PSG ou le Real Madrid ? Tchouaméni est bien à Monaco

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Auteur de son premier but en équipe de France vendredi lors de la victoire des Bleus contre la Côte d’Ivoire (2-1), Aurélien Tchouaméni est courtisé par tous les plus grands clubs européens. Pas de quoi lui faire perdre la tête…

Sans faire trop de bruit, Aurélien Tchouaméni est en train de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. Brillant avec Monaco, malgré une saison collective difficile, le joueur de 22 ans devient peu à peu un cadre de Didier Deschamps en équipe de France. Appelé pour la première fois en septembre 2021, l’ancien Bordelais a disputé trois des quatre derniers matchs des Bleus en entier, et notamment la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne en fin d’année dernière. Mais c’est bien durant cette trêve internationale du mois de mars que Tchouaméni prend une nouvelle dimension, et notamment parce qu’il a offert la victoire à son pays contre la Côte d’Ivoire vendredi au Vélodrome d’un but de la tête, sa première réalisation internationale.

« Il ne faut pas forcément jouer au Real ou à Manchester City pour jouer en équipe de France »

🎙 Aurélien Tchouameni: "Il ne faut pas forcément jouer au Real ou à City pour jouer en équipe de France. L’AS Monaco n’est pas un frein pour moi pour continuer à jouer avec les bleus. Je suis très bien avec l’AS Monaco." pic.twitter.com/Sv1wiFX2i8 — Baptiste Durieux (@BaptisteDurieux) March 27, 2022

Avec son nouveau statut, le Monégasque peut taper à la porte de tous les grands clubs européens en vue du prochain mercato. Mais si le PSG et le Real Madrid ont entamé les négociations, Tchouaméni garde la tête sur les épaules. « Le PSG, c’est un top club avec de très grands joueurs. Ils ont de grands objectifs, mais malheureusement ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions. Mais ils ont déjà beaucoup de trophées. Un transfert au Real Madrid ? Il ne faut pas forcément jouer au Real ou à Manchester City pour jouer en équipe de France. Je ne pense pas que Monaco soit un frein », a lancé le milieu tricolore en conférence de presse avant le match des Bleus contre l’Afrique du Sud mardi. Quoi qu’il en soit, Tchouaméni sera l’un des grands animateurs du prochain mercato, lors duquel son éventuel transfert pourrait grimper autour des 50 millions d’euros, avec un nouveau duel entre Paris et Madrid.