Mercato ‍: Le PSG et l’OL sont fous de Leny Yoro

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

A 17 ans, Leny Yoro s’impose comme l’une des belles révélations en L1 au poste de défenseur central. Et ses prestations ont tapé dans l’œil de grosses écuries françaises et européennes à l’instar de l’OL et du PSG.

Titulaire indiscutable à Lille à seulement 17 ans, Leny Yoro est également en train de s’imposer comme un élément fort de l’Equipe de France Espoirs sous les ordres de Thierry Henry. Le natif de Saint-Maurice connait une progression à haute vitesse et alors que son contrat avec le LOSC expirera en juin 2025, il attire déjà de nombreuses convoitises. D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, deux clubs de Ligue 1 ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt avec l’objectif de récupérer Leny Yoro à moindre coût, à un an de la fin de son contrat.

🚨#EXCL | PSG, Lyon, Real Madrid, Arsenal, Tottenham and Manchester United are monitoring the situation of Lille's 17-year-old French defender Leny Yoro. 🇫🇷 🔴 #LOSC pic.twitter.com/jrTAsYDrct — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 18, 2023

Sans surprise, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés. Une information qui n’étonnera pas les supporters du PSG puisque le champion de France en titre avait déjà été associé à Leny Yoro cet été, sans pour autant passer à l’action au vu du nombre de joueurs défensifs à la disposition de Luis Enrique (Danilo, Marquinhos, L.Hernandez, Skriniar, Mukiele, Kimpembe). Plus surprenant, l’Olympique Lyonnais serait également sur les rangs.

L'OL, le PSG et le gratin du foot européen sur Yoro

Dans une situation sportive désastreuse, le club rhodanien a bien l’intention de frapper fort lors des deux prochains mercatos, à condition bien sûr d’être débarrassé des contraintes de la DNCG. Quoi qu’il en soit, la concurrence sera très rude pour obtenir les services de Leny Yoro car le Real Madrid, Tottenham, Manchester United et Arsenal ont également un œil sur le prodige des Dogues. Outre tous les clubs intéressés, Lille a bien l’intention de conserver son joyau encore de longues années mais pour cela, Olivier Létang devra convaincre le joueur et son entourage de signer un nouveau contrat longue durée.