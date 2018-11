Mercato : Le PSG adore ce défenseur de 16 ans, l'OL aussi !

Dans : Mercato, PSG, OL, Ligue 1.

A la recherche d’un défenseur gauche pour concurrencer Juan Bernat au plus vite, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes.

Mais selon les informations obtenues par Foot Mercato, c’est un jeune joueur de seulement 16 ans qui a véritablement tapé dans l’œil de l’état-major parisien. Effectivement, le média affirme que Paris pourrait rapidement passer à l’offensive pour tenter de recruter Héritier Bora Deyonge, qui évolue actuellement avec les U17 du PSV Eindhoven. L’idée des dirigeants franciliens était d’observer l’évolution du joueur avant de passer la vitesse supérieure au mercato, mais l’intérêt de plusieurs écuries pourrait changer la donne.

Parmi les autres clubs intéressés, on y retrouverait Chelsea, Manchester City… mais également Monaco et l’OL selon le média généralement bien renseigné. Néanmoins, le joueur garde comme objectif de signer son premier contrat professionnel au PSV. Reste désormais à voir si sa tête tournera en cas d’offre concrète des géants européens précédemment cités. Surtout, il y a pour l’instant une inconnue dans ce dossier : le tarif du joueur, qui n’a pas encore été fixé par les dirigeants néerlandais, et qui pourrait refroidir plus d’une écurie dans les prochains mois.