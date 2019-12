Mercato : Le coup XXL pour Dortmund avec Haaland ?

Dans : Mercato.

Il est incontestablement la révélation de la phase de poule de Ligue des Champions.

Deuxième meilleur buteur de la compétition grâce à ses huit réalisations sous le maillot du RB Salzbourg, Erling Haaland fait saliver toute l’Europe. Et avec un agent comme Mino Raiola, le buteur norvégien sait qu’il ne restera pas bien longtemps dans le club autrichien. C’est même parti très fort puisque le joueur ainsi que son agent ont été vus à Dortmund dès ce mercredi, soit au lendemain de l’élimination de Salzbourg en Ligue des Champions, face à Liverpool. Les deux parties ont discuté des contours d’un transfert qui serait valable dès cet hiver, et permettrait ainsi au goleador de 19 ans de poursuivre son parcours dans la compétition tout en changeant de club, comme le règlement l’y autorise désormais.

Sur le plan financier, Bild a effectué une étonnante révélation, expliquant que Haaland possédait une clause le libérant contre seulement 20 ME cet hiver. Une issue qui semble peu probable, le club autrichien étant habitué à sortir des jeunes très désirés en Europe. Sans clause, le Norvégien est évalué à une toute autre somme, soit près de 60 ME. Dernièrement, son nom a été associé à la Juventus Turin et à Manchester United, mais le Borussia Dortmund, en quête d’un avant-centre pour cet hiver avec l’inconstance de Paco Alcacer, a pris les devants pour tenter de rafler la mise.