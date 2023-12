Mercato ‍: Le Barça fonce sur un chouchou de Deschamps

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’un match référence avec la France en Grèce il y a quelques semaines, Youssouf Fofana attire les convoitises dans l’optique du mercato estival. Le FC Barcelone fait partie des clubs intéressés par le Monégasque.

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025, Youssouf Fofana sera à un tournant de sa carrière lors du prochain mercato estival. Et pour cause, le club de la Principauté souhaitera logiquement vendre son international français ou le prolonger afin de ne pas garder un joueur à forte valeur marchande à un an de la fin de son contrat avec le risque qu’il parte libre. Dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League l’été prochain, Youssouf Fofana n’avait néanmoins pas reçu les offres espérées de la part d’un très gros club et a donc pris la décision de rester à Monaco, malgré l’absence de coupe d’Europe. L’été prochain, les clubs de bon standing devraient davantage se bousculer pour tenter de rafler la mise dans le dossier Youssouf Fofana.

La preuve, Mundo Deportivo nous apprend ce vendredi que le FC Barcelone surveille avec beaucoup d’attention la situation de l’ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. Fofana n’est pas le seul milieu de terrain suivi par le club catalan, qui a également des vues sur Bruno Guimaraes ou encore Amadou Onana, deux autres anciens joueurs de Ligue 1. Reste maintenant à voir si le choix de Xavi s’arrêtera sur Youssouf Fofana et si oui, à quelle hauteur de prix le transfert du Monégasque se négociera. Les prix risquent de vite flamber et de devenir inaccessibles pour le Barça car selon RMC, la concurrence sera très accrue. Le PSG, Manchester United et la Juventus Turin sont également intéressés par l’un des protégés de Didier Deschamps en Equipe de France. La participation de Youssouf Fofana, quasiment certaine, au prochain Euro 2024 en Allemagne, n’aidera pas le Barça à faire baisser son prix.