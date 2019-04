Mercato : Lâcher Bordeaux pour Rennes, Benoit Costil y pense

Dans : Mercato, Ligue 1, Bordeaux, Rennes.

En difficulté au poste de gardien de but, avec un Tomas Koubek qui n’a pas réussi à confirmer sa saison précédente, le Stade Rennais cherche un dernier rempart pour la saison prochaine. Et cela pourrait provoquer un étonnant come-back puisque le nom de Benoit Costil est revenu sur le devant de la scène. Cela avait déjà été le cas en janvier, quand Abdoulaye Diallo, en fin de contrat au mois de juin, s’était blessé et Rennes avait ainsi du se faire prêter un jeune gardien par Monaco.

Cette fois-ci, les contacts avec le clan Costil sont plus appuyés et L’Equipe annonce que le gardien actuellement en poste à Bordeaux, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021, serait tenté par un retour au Roazhon Park. Reste à connaître les conditions financières pour faire venir l’ancien numéro 3 de l’équipe de France, qui avait laissé un souvenir mitigé en Bretagne lors de son passage entre 2011 et 2017. A 31 ans, il pourrait en tout cas se trouver cet été face à un choix majeur pour la suite de sa carrière.