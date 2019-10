Mercato : Lacazette d’Arsenal au Zénith, l’étonnante révélation

Dans : Mercato, Premier League.

Absent depuis près d’un mois en raison d’une blessure à la cheville gauche, Alexandre Lacazette sera bientôt de retour.

D’après ESPN, l’attaquant d’Arsenal devrait reprendre l’entraînement collectif à partir de la semaine prochaine. Autant dire que le Français est impatient de retrouver les terrains de Premier League aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Leur complicité est l’une des raisons pour lesquelles l’ancien Lyonnais est si épanoui chez les Gunners. Il est donc surprenant d’apprendre que l’agent Dmitry Cheltsov a proposé le transfert de Lacazette au Zénith Saint-Pétersbourg cet été.

« J'ai proposé Alexandre Lacazette au Zénith, a raconté l’agent russe à Sports Business Gazeta. Mais leur directeur sportif Javier Ribalta m'a répondu : "Vous êtes fou ? Sa clause libératoire est de 68 M€." Je lui ai dit : "vous pouvez négocier avec Arsenal. Je suis sûr qu'ils sont prêts à accepter une offre entre 50 et 55 M€. Son salaire annuel serait compris entre 7 et 8 M€ hors taxe." » Malgré l’échange entre l’intermédiaire et le club russe, les Gunners n’avaient sûrement pas l’intention de vendre Lacazette au mercato estival. Et encore moins à ce prix, sachant que son arrivée avait coûté 53 M€ (+ 7 M€ de bonus) en 2017.