Mercato : La Premier League s’affole, le prix démentiel de Simakan

Dans : Mercato.

Pensionnaire de National 3 la saison passée avec la réserve du RC Strasbourg, Mohamed Simakan est l’une des révélations de cette saison.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, où il a été en partie formé, explose littéralement sous les couleurs du club alsacien. Désormais international U20 français, le défenseur central capable aussi d’évoluer sur le côté droit a déjà été supervisé par de nombreux clubs européens, dont l’Inter Milan, Valence ou l’AS Roma. Mais c’est d’Angleterre que les intérêts concrets débarquent en ce mois de janvier, synonyme de mercato. Selon Ed Aarons, journaliste du Guardian, Southampton, Watford et Crystal Palace pourraient se positionner pour recruter Mohamed Simakan.

Pour le moment, Strasbourg n’a reçu aucune offre, mais cela pourrait ne pas tarder. Surtout que les montants annoncés sont vertigineux, le journal anglais évoquant même une valeur pour le jeune défenseur allant jusqu’à 25 ME. Un prix complètement fou pour Simakan, qui a une demi-saison en Ligue 1 dans les jambes, et était jusqu’à présent coté autour de 15 ME, ce qui serait déjà une énorme vente pour le Racing. En attendant de voir si cela devait se concrétiser, la folie financière de la Premier League a de grandes chances de provoquer la plus grosse vente de l’histoire de Strasbourg, dont le record est détenu depuis l’été 2018 par le départ de Jean-Eudes Ahalou pour 14 ME à l’AS Monaco.