Mercato : La licence de Griezmann « bloquée » à Barcelone ?

Antoine Griezmann a beau avoir signé au Barça et avoir disputé ses premières minutes en match amical avec le club blaugrana face à Chelsea mardi, le dossier de son transfert en provenance de l’Atlético de Madrid n’est toujours pas clos. Et pour cause, le club dont Diego Simeone est l’entraîneur souhaite saisir la FIFA pour contester le montant de la clause libératoire de 120 ME. Pour rappel, l’Atlético estime que le Barça aurait dû payer 200 ME, le montant de la clause à l’époque où Barcelone et Antoine Griezmann se sont certainement mis d’accord, bien avant le 1er juillet.

La situation est complexe à bien des égards et ce mardi, c’est Javier Tebas, le président de la Liga espagnole, qui s’est mêlé du dossier en s’exprimant sur l’antenne de la radio Onda Cero. « L'Atlético nous a écrit pour demander si nous pouvions bloquer la licence de Griezmann au Barça. Il est possible de le faire. Un mécanisme a été mis en place et ce sont les instances qui devront résoudre la situation. Je n'ai aucun élément de jugement » a expliqué un Javier Tebas dont les propos ne devraient pas rassurer à Barcelone et du côté d’Antoine Griezmann…